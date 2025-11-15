Во Франции на фото попала новая сверхзвуковая ядерная ракета

По информации издания TWZ, французские военно-морские силы успешно провели испытания этой ракеты в ходе операции «Димед». Истребитель Rafale M успешно запустил ракету ASMPA-R без боевой части. На фотографиях, опубликованных Министерством вооруженных сил Франции, зафиксирован самолёт с новой ракетой, закреплённой под фюзеляжем.

Минобороны Франции 10 ноября подтвердило, что ASMPA-R принята на вооружение морской ядерной авиации. К тому же эта ракета уже находится на вооружении французских воздушно-космических сил с 2023 года.

Новая ракета обладает увеличенной дальностью полёта по сравнению с предыдущей моделью, ASMP-A. Дальность ASMPA-R составляет 600 км, у ASMP-A — 500 км. Новая модель способна развивать скорость до 3 Махов. По слухам, ASMPA-R оснащена новой ядерной боеголовкой, мощность которой может быть увеличена до 100-300 килотонн.