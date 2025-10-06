Во Франции началось расследование против Apple из-за записей Siri

Расследование связано с тем, что устройства Apple могут сохранять и анализировать аудиофайлы, созданные при обращении к Siri. Компания объясняет это необходимостью улучшать работу сервиса. По заявлению Apple, сохранение записей возможно только при согласии пользователя, при этом часть файлов может храниться до двух лет и проверяться подрядчиками.

Поводом для проверки стала жалоба французской правозащитной организации Ligue des droits de l’Homme. В ней приводятся сведения бывшего подрядчика Apple из Ирландии, который утверждал, что работал с конфиденциальными данными, включая записи пациентов.