Во Франции приняли закон, позволяющий полиции дистанционно активировать камеры на телефонах граждан

Новый законопроект был назван «хартией шпионов» и вызвал обеспокоенность французской общественности.

Представители полиции смогут активировать камеры и микрофоны на устройствах подозреваемых для видео- и аудиозаписи. Законопроект будет применяться только к тем, кого считают виновными в серьёзных преступлениях, за которые светит от 5 лет тюрьмы.

Критики законопроекта выражают опасения по поводу приватности граждан и неограниченного доступа полиции к их личной информации. Французская правозащитная группа La Quadrature du Net заявила, что новое положение представляет серьёзную проблему в обществе, учитывая рост цифровых инструментов.

Принятие свежего закона происходит на фоне продолжающихся протестов во Франции, вызванных смертью подростка, застреленного полицейским.

Протесты охватили всю страну, а президент Макрон угрожает закрытием социальных сетей, утверждая, что протестующие используют их для организации беспорядков.