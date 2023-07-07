Во Франции приняли закон, позволяющий полиции дистанционно активировать камеры на телефонах граждан

Во Франции приняли закон, позволяющий полиции дистанционно активировать камеры на телефонах гражданВот она, европейская демократия
Франция приняла новый законопроект, который вызвал бурные реакции в обществе. Согласно нему, полиция получит возможность удалённого доступа к камерам, микрофонам и GPS на мобильных телефонах и других устройствах подозреваемых.
Новый законопроект был назван «хартией шпионов» и вызвал обеспокоенность французской общественности.
Представители полиции смогут активировать камеры и микрофоны на устройствах подозреваемых для видео- и аудиозаписи. Законопроект будет применяться только к тем, кого считают виновными в серьёзных преступлениях, за которые светит от 5 лет тюрьмы.
Критики законопроекта выражают опасения по поводу приватности граждан и неограниченного доступа полиции к их личной информации. Французская правозащитная группа La Quadrature du Net заявила, что новое положение представляет серьёзную проблему в обществе, учитывая рост цифровых инструментов.
Принятие свежего закона происходит на фоне продолжающихся протестов во Франции, вызванных смертью подростка, застреленного полицейским.
Протесты охватили всю страну, а президент Макрон угрожает закрытием социальных сетей, утверждая, что протестующие используют их для организации беспорядков.