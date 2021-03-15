Во Франции провели военные учения по отражению космической атаки противника

Представители французского правительства заявили, что подобный сценарий атаки не фантастичен, а вполне реален, пишет TecXite. Именно поэтому вооружённые силы страны решили подготовиться к нему через проведение военных игр.

Сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон самолично наблюдал за розыгрышем армии страны четырёхдневной последовательности. В ней отрабатывалось отражение нападения космического противника на союзную с Францией страну.

Напомним, что Германия, Италия и США также участвуют в космической военной игре AsterX. Она происходит в национальном космическом агентстве Франции CNES в Тулузе. Эта игра является первой подобной на территории Европы.