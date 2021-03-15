Наука и технологии
Сегодня в 09:01
Во Франции провели военные учения по отражению космической атаки противника
Участие в этих же играх принимают и союзные со страной государства
В сети появилась информация о прошедших во Франции военных учениях. Они были направлены на тренировку войск на тот случай, если страна подвергнется нападению в космическом пространстве.
Представители французского правительства заявили, что подобный сценарий атаки не фантастичен, а вполне реален, пишет TecXite. Именно поэтому вооружённые силы страны решили подготовиться к нему через проведение военных игр.
Сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон самолично наблюдал за розыгрышем армии страны четырёхдневной последовательности. В ней отрабатывалось отражение нападения космического противника на союзную с Францией страну.
Напомним, что Германия, Италия и США также участвуют в космической военной игре AsterX. Она происходит в национальном космическом агентстве Франции CNES в Тулузе. Эта игра является первой подобной на территории Европы.