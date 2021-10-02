Во Франции установят шумовые радары для наказания мотоциклистов

Разумеется, большинство таких мотоциклов попутно издают очень громкие звуки. Именно с ними, по данным CNET, намерены начать борьбу власти Парижа. Для этого они установят на городских дорогах специальные радары, отслеживающие уровень шума.

Мы не имеем ничего против Ferrari или Harley Davidson, но их владельцы иногда любят продемонстрировать мощь своих транспортных средств и шум действительно беспокоит жителей. Реми Журдан Французский чиновник

Учитывая, что в Европе достаточно строгие правила относительно «выбросов», в том числе и звуковых, первое время явно намечается большое число штрафов. Отметим, что для 175-кубовых мотоциклов стоит ограничение в 80 дБ.