Во Франции вводят интернет-цензуру

Это положение является лишь частью еще более крупного законопроекта, направленного на регулирование интернета. Если законопроект будет одобрен полностью, то у соцсетей будет ровно 24 часа на то, чтобы удалить ненавистнические высказывания на своих платформах, после того как они будут помечены таковыми. В случае же, если компании откажутся выполнять требования, то им может грозить штраф размером до 1,25 млн евро.

В 2018 году аналогичный закон был принят Германией. Этот закон требует от соцсетей удалять контент, являющийся незаконным по немецкому законодательству в точно такие же сроки — 24 часа. Правда, в отличие от французского штрафа, штраф в Германии может достигать все 50 млн евро.