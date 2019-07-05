Ferra

Во Франции вводят интернет-цензуру

Такие компании как Google и Facebook заставят удалять неугодный контент
В минувший четверг французские законодатели одобрили меру, согласно которой технологические компании будут обязаны удалять контент, который французское правительство считает “ненавистнически настроенным”.

Это положение является лишь частью еще более крупного законопроекта, направленного на регулирование интернета. Если законопроект будет одобрен полностью, то у соцсетей будет ровно 24 часа на то, чтобы удалить ненавистнические высказывания на своих платформах, после того как они будут помечены таковыми. В случае же, если компании откажутся выполнять требования, то им может грозить штраф размером до 1,25 млн евро.

В 2018 году аналогичный закон был принят Германией. Этот закон требует от соцсетей удалять контент, являющийся незаконным по немецкому законодательству в точно такие же сроки — 24 часа. Правда, в отличие от французского штрафа, штраф в Германии может достигать все 50 млн евро.

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