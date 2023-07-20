Во сколько лучше всего завтракать, чтобы снизить риск диабета

Во сколько лучше всего завтракать, чтобы снизить риск диабетаС этим делом не стоит затягивать
Учёные из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) назвали лучшее время завтрака для снижения риска диабета второго типа.
Согласно исследованию, первый приём пищи до восьми утра сокращает вероятность этого заболевания на 59%. В ходе работы авторы проанализировали данные 103 312 взрослых, где большая часть (79%) были женщинами.
Испытуемых попросили заполнить опросы о питании, в которых нужно было ответить на вопросы, что они ели и пили в течение 24-часового периода за три дня, а также время приёма пищи.
Затем специалисты составили усреднённые данные о питании за первые два года наблюдения, оценив также и состояние здоровья участников спустя примерно семь лет.
За время исследования было зафиксировано 963 новых случая диабета второго типа. Риск развития заболевания был значительно выше в группе людей, которые регулярно завтракали после девяти утра, по сравнению с теми, кто завтракал до восьми утра.
Полученные результаты согласуются с предыдущими работами, которые показали, что пропуск завтрака приводит к повышенной вероятности диабета. Такие показатели объясняются тем, что отсутствие завтрака влияет на контроль уровня глюкозы и липидов, а также на уровень инсулина.