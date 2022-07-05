Во сколько раз мобильный интернет в Москве быстрее, чем в среднем по России

Оказалось, что данный показатель в Московском регионе в 2,2 раза выше, чем в среднем по стране. При этом также эксперты выяснили, что самые высокие скорости в Москве и области у МТС.

По словам специалистов, ключевой причиной роста скорости выступает самая масштабная в истории МТС модернизации сети. В последнее время оператор активно занимается обновлением оборудования, а также расширением покрытия.

Всё это приводит к тому, что скорость мобильного интернета у компании в среднем выросла на 30-40% со средним показателем в 69 Мбит/сек, если говорить о столице и области. Следом за МТС идёт МегаФон с 60 Мбит/с, а далее — Билайн и Tele2 с 33,2 и 31,2 Мбит/с соответственно.