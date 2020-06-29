Во сколько раз новейшая российская ракета «Ангара-А5» дороже заменяемой модели?

Согласно обнародованным данным, “Ангара-А5” оказалась в три раза дороже ракеты-носителя "Протон-М", которую, к слову, должны полностью снять с эксплуатации в 2025 году. Так, сообщается, что цена заменяющей “ПротоМ” модели, на данный момент, составляет порядка семи млрд рублей. Представители Роскосмоса, в свою очередь, предполагают, что стоимость данной ракеты может быть снижена вплоть до четырех млрд рублей. Цена "Протон-М", по данным, предоставленным официальным сайтом госзакупок на апрель 2020 года, составляет порядка 2,33 млрд рублей.

Напомним, что ракета-носитель “Ангара-А5” должна заменить “Протон-М”, примкнув к серии уже в 2024 году. Предполагается, что серийное производство данной ракеты будет запущено в 2023 году.