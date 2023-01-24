Во сколько раз выросли утечки персональных данных россиян

За период с июля 2021 года по июнь 2022 в Сети оказалось 970,5 млн строк персональных данных россиян. Для сравнения, в этот же период с 2020 по 2021 год было слито 24 млн строк.

Из 970,5 млн строк 823 млн — утечка из системы СДЭК, произошедшая в феврале, остальные 147,5 млн — утечки из других сервисов.

При этом 30% случаев — атаки на госорганизации и предприятия, 16% — на IT-компании. 10% — на финансовый, энергетический и промышленный сектор. Об этом рассказал руководитель исследования киберугроз экспертного центра безопасности Positive Technologies Денис Кувшинов.

Примечательно, что не деньги интересовали большинство хакеров. В основном — нанесение репутационного или экономического ущерба бизнесу.