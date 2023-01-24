Во сколько раз выросли утечки персональных данных россиян

Во сколько раз выросли утечки персональных данных россиянИ число атак продолжит расти
В России в 40 раз за 2022 год выросли утечки персональных данных. Эксперты компании Group-IB рассказали, что в России в 40 раз выросло количество утечек персональных данных в 2022 году. А в 2023 интенсивность атак продолжит расти. Но вряд ли увеличится количество слитых в открытый доступ данных.
Фото: Thenewsminute.com
За период с июля 2021 года по июнь 2022 в Сети оказалось 970,5 млн строк персональных данных россиян. Для сравнения, в этот же период с 2020 по 2021 год было слито 24 млн строк.
Из 970,5 млн строк 823 млн — утечка из системы СДЭК, произошедшая в феврале, остальные 147,5 млн — утечки из других сервисов.
При этом 30% случаев — атаки на госорганизации и предприятия, 16% — на IT-компании. 10% — на финансовый, энергетический и промышленный сектор. Об этом рассказал руководитель исследования киберугроз экспертного центра безопасности Positive Technologies Денис Кувшинов.
Примечательно, что не деньги интересовали большинство хакеров. В основном — нанесение репутационного или экономического ущерба бизнесу.