Во Вьетнаме представили артиллерийскую установку на базе советского грузовика

Артиллерийскую установку построили на шасси советского грузовика. Машина получила новую кабину, упоры для стрельбы и орудийную платформу. PTH-130 оснастили пушкой М-46 советского производства, которую разработали в 50-х годах прошлого века.



Скорострельность М-46 достигает восьми выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы из данного орудия превышает 27 километров. Пушка калибра 130 миллиметров также может вести огонь активно-реактивными снарядами, которые повышают дальность поражения целей до 37 километров.



В сентябре стало известно о разработке в России скорострельной САУ на гусеничной платформе «Армата». Проект находится на этапе научно-исследовательских работ.