Во "ВКонтакте" добавили голосового помощника

Об это сообщили представители Mail.ru Group, поскольку именно фирменный голосовой ассистент компании — “Маруся”— и появился в мобильном приложении “ВКонтакте”. Ассистент способен включать музыку, подкасты, совершать звонки друзьям и искать информацию по сообществам и пользователям. Помимо прочего “Маруся” способна, по желанию пользователя, читать новые письма из электронной почты, заказать такси, еду и смотреть прогноз погоды.

Особенностью “умного” помощника стала возможность обучать ее новым действиям, Так, например, пользователь может научить “Марусю” заказывать товары из списка сообществ. Воспользоваться новой возможностью можно во вкладке “Сервисы”.