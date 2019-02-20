Во ВКонтакте интегрируют весь ассортимент AliExpress

Команда социальной сети ВКонтакте объявила о расширении сотрудничества с с торговой онлайн-площадкой AliExpress. Компании начанают проект по тестированию социальной электронной коммерции в России.

Интеграция стартует в конце февраля, когда запустится первая версия приложения маркетплейса на платформе VK Apps. Такие сервисы не требуют установки и запускаются внутри ВКонтакте. В течение ближайших месяцев пользователям станет доступен весь ассортимент из нескольких десятков миллионов товарных наименований и оплата товара, в том числе с помощью VK Pay.

Следующим шагом взаимодействия станут специальные сниппеты товаров — расширенные ссылки во ВКонтакте. Обновление поможет аудитории соцсети делиться будущими покупками: все ссылки на AliExpress автоматически преобразуются в карточки товаров с предпросмотром цен и иллюстраций.

Пользователи смогут покупать товары, не покидая соцсеть — по клику на сниппет откроется специальное приложение AliExpress на платформе VK Apps. Дополнительная авторизация для оформления заказа не потребуется. Также сниппеты позволят пользователям участвовать в программах коллективных скидок.