Во ВКонтакте обнаружен секретный сервис знакомств

В социальной сети ВКонтакте сотрудники начали тестировать новый сервис знакомств. На признаки ведущейся работы обратил внимание глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Как сообщил на своей страничке Facebook Зыков, похоже ВКонтакте готовит сервис знакомств под названием Lovina. Он обнаружил в социальной сети верифицированную закрытую группу. На неё подписаны чуть более 30 человек и все являются сотрудниками ВКонтакте, включая Андрея Рогозова, генерального директора Вконтакте.

Сама команда ВКонтакте пока никак не комментируют ситуацию. Судя по скриншотам в группе, в Lovina бутут работать видеознакомства и чаты, а профили можно будет пролистывать вправо и влево.