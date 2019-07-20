Во ВКонтакте обнаружился лимит на хранение фотографий

Как пояснил Скулович, сообщество было одним из первых авторынков во ВКонтакте, и пользователи до сих пор постоянно публикуют в нём объявления о продаже машин. Сообщество постоянно сталкивается в лимит по количеству постов. Раньше ограничение составляло 150 записей в день, а теперь — 50 в день. При этом каждая запись обычно сопровождается 4-5 фотографиями автомобиля, выставленного на продажу.

Вручную удалять контент удалять не пришлось. Соцсеть автоматически удалила фото не только на стене группы, но и в альбомах и комментариях.