Во ВКонтакте появилась возможность скрыть нецензурные слова в постах и комментариях

Нововведение «покрывает» посты и комментарии. Фильтр, который можно активировать в настройках, заменяет мат на набор символов.

Если пользователь хочет увидеть текст в исходном виде, достаточно кликнуть на выражение и выбрать соответствующую опцию.

Сообщается, что свежее обновление призвано сделать ВКонтакте более комфортной соцсетью для всех пользователей и является продолжением стратегии компании, направленной на «формирование безопасной цифровой среды».

Напомним, что ранее ВКонтакте внедрила режим «Личное пространство», который помогает избежать нежелательного внимания, и предупреждения о подозрительных собеседниках в мессенджере.