Во ВКонтакте появилась возможность скрыть нецензурные слова в постах и комментариях

21:12, 19 апреля 2023
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Во ВКонтакте появилась возможность скрыть нецензурные слова в постах и комментарияхНо если очень хочется, их все ещё можно увидеть
ВКонтакте представила новую функцию, позволяющую пользователям скрывать нецензурные слова внутри соцсети.
Нововведение «покрывает» посты и комментарии. Фильтр, который можно активировать в настройках, заменяет мат на набор символов.
Если пользователь хочет увидеть текст в исходном виде, достаточно кликнуть на выражение и выбрать соответствующую опцию.
Сообщается, что свежее обновление призвано сделать ВКонтакте более комфортной соцсетью для всех пользователей и является продолжением стратегии компании, направленной на «формирование безопасной цифровой среды».
Напомним, что ранее ВКонтакте внедрила режим «Личное пространство», который помогает избежать нежелательного внимания, и предупреждения о подозрительных собеседниках в мессенджере.