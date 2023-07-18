Во ВКонтакте появились NFT-дипломы настоящих вузов

Первыми, кто сможет получить NFT-реплики своих документов, станут выпускники Университета ИТМО, окончившие учебное заведение в 2023 году.

После проверки информации, пользователь получит цифровой диплом в виде токена, который будет подтверждать его образование. Важно отметить, что такой диплом нельзя будет передать или продать кому-либо, что гарантирует его подлинность и надёжность.

Администрация ВКонтакте также заинтересована в сотрудничестве с другими учебными заведениями для расширения свежепредставленной возможности.

Владелец цифрового диплома сможет настроить различные атрибуты, такие как тему и отображаемую информацию, чтобы лучше соответствовать своим вкусам. Данное нововведение поможет выпускникам быстро предоставить доступ к NFT-версии своего диплома при составлении резюме или при необходимости подтвердить свое образование.