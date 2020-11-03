Во ВКонтакте появился бесплатный конструктор сайтов

Так, например, от пользователя не требуется никаких специальных знаний, а на создание одного сайта уйдет около минуты, сообщает пресс-служба ВКонтакте. И если для создания сайта аккаунт в соцсети все же необходим, то для просмотра сайта и связи с продавцом ничего подобного не нужно.