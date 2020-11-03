Наука и технологии
Сегодня 13:33
Во ВКонтакте появился бесплатный конструктор сайтов
Работает система на базе сообществ
ВКонтакте официально объявил о запуске нового продукта — простого конструктора сайтов, который будет доступен всем пользователям соцсети совершенно бесплатно. Планируется, что с его помощью можно будет создавать лендинги, которые в свою очередь будут привязаны к сообществам.
Так, например, от пользователя не требуется никаких специальных знаний, а на создание одного сайта уйдет около минуты, сообщает пресс-служба ВКонтакте. И если для создания сайта аккаунт в соцсети все же необходим, то для просмотра сайта и связи с продавцом ничего подобного не нужно.
Создание сайта доступно в настройках сообщества, на базе которого он и будет создан. Большая часть полей веб-страницы будут созданы на базе информации, заполненной на странице сообщества, при этом от пользователя попросят заполнить три обязательных для заполнения поля: заголовок, описание и кнопка действия.