Во ВКонтакте появился музыкальный чарт «Шнур»

Команда социальной сети ВКонтакте объявила о запуске музыкального чарта «Шнур» в формате видеошоу.

Раз в месяц «Шнур» будет знакомить пользователей с 10 самыми популярными треками ВКонтакте и любимыми песнями известных музыкантов в формате живого интервью. Гостями пилотной серии стали участники группы «Дискотека авария».

Шоу будет выходить в начале каждого месяца в сообществе VK Music. Первую серию пользователи ВКонтакте могут посмотреть по адресу. В ней участники группы «Дискотека авария» Алексей Серов и Алексей Рыжов проверяют песни Тимы Белорусских на плагиат, читают Мамбл-рэп и угадывают треки по комментариям пользователей ВКонтакте.