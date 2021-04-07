Во "ВКонтакте" появится голосовой помощник

Что интересно, первым на грядущее нововведение обратил внимание один из читателей “Кода Дурова”. Он заметил соответствующую информацию после декомпиляции последней версии установочного пакета приложения для Android. Отметим, что речь идет о фирменном голосовом помощнике Mail.ru Group – “Марусе”. Согласно данным источников, ее интегрируют во вкладку “Сервисы”.

С помощью голосового ассистента пользователи соцсети смогут как отправлять сообщения, так и звонить друзьям, включать треки, искать подкасты и узнавать о новостях. В целом же “Маруся” владеет более 100 разными, полезными для пользователей, навыками. Кроме того, впоследствии их станет еще больше.