Во Владивостоке отключился сразу 31 паркомат

С начала октября 2023 года во Владивостоке перестали работать паркоматы из-за санкций, наложенных Евросоюзом на компанию Flowbird, которая обеспечивала оборудование и программное обеспечение для этих паркоматов.

Санкции от Европейского союза привели к прекращению деловых отношений между Flowbird и оператором платных парковок во Владивостоке — компанией «Цифровое Приморье». Эти парковки были запущены в ноябре 2022 года и предоставляли 31 платную парковочную зону, включая 29 открытых парковок на городских улицах. Ежемесячно через эти паркоматы проходило около 60 тысяч сессий оплаты.

Интересно, что при запуске проекта в прошлом году «Цифровое Приморье» столкнулось с проблемами импортозамещения оборудования, и они использовали шведские паркоматы. Однако сейчас, из-за санкций, паркоматы отключены, и компания планирует модернизировать их, чтобы использовать другое программное обеспечение. В это время автомобилистов просят использовать альтернативные методы оплаты парковки, такие как мобильное приложение, веб-сайт или СМС-сервис.