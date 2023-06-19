Во Владивостоке откроют кафедры киберспорта в ВУЗах

В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) и Владивостокском государственном университете (ВВГУ), планируют открыть специальные центры для студенческих киберспортивных команд. В ДВФУ предполагается создание зон с игровыми компьютерами, места для комментаторов, виртуальной реальности, просмотра онлайн-трансляций и уголка для поклонников консольных игр. Целью центра будет предоставление места для тренировок и турниров как для киберспортсменов ДВФУ, так и для студентов и сотрудников университета. Ректор ДВФУ Борис Коробец подчеркнул, что такой центр будет привлекать внимание и станет особенностью университета.

Во Владивостокском государственном университете (ВВГУ) также будет открыта «Кибер Арена» — площадка, оснащённая мощными игровыми компьютерами и дополнительным оборудованием, где студенческие команды смогут готовиться к соревнованиям. Открытие этой площадки запланировано на 23 июня. Заведующий лабораторией «Кибер Арена ВВГУ» Максим Пивкин отметил, что в сентябре уже начнутся отборочные туры среди студентов университета, а на арене они будут тренироваться, обсуждать игры других команд и разрабатывать тактику для будущих соревнований.

Не только участники университетских команд, но и другие студенты ВВГУ смогут пользоваться «Кибер Ареной». В дальнейшем планируется приглашать студентов из других университетов и школьников для участия на площадке. Создание таких центров и площадок позволит студентам проявить свои способности в киберспорте и развивать эту область в университетской среде.