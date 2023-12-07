Во время обычного обследования в МРТ женщина получила пулю - вы не поверите, как

Во время обычного обследования в МРТ женщина получила пулю - вы не поверите, какМораль: не носите оружие в больницу
В медицинском казусе обычное МРТ превратилось в «орудие пыток», когда женщина неожиданно получила пулю. Причудливый инцидент произошел, когда магнитная сила активировала огнестрельное оружие, которое пациентка принесла с собой, выпустив пулю прямо в ее правую ягодицу.
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В Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США поступил отчет о событии, в котором 57-летняя женщина по неосторожности стала жертвой своего собственного оружия. Источники сообщают, что она вошла в кабинет МРТ с припрятанным пистолетом. Когда мощный магнит сделал свое дело, пистолет вышел из строя, выпустив один патрон.
К счастью, травма оказалась незначительной, и лечащий врач охарактеризовал ее как «очень маленькую и поверхностную».
Это злоключение с магнитом служит напоминанием о том, что МРТ и огнестрельное оружие не сочетаются - пациентов предупреждают, что все металлические предметы следует оставлять за дверью.