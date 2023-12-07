Во время обычного обследования в МРТ женщина получила пулю - вы не поверите, как

В Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США поступил отчет о событии, в котором 57-летняя женщина по неосторожности стала жертвой своего собственного оружия. Источники сообщают, что она вошла в кабинет МРТ с припрятанным пистолетом. Когда мощный магнит сделал свое дело, пистолет вышел из строя, выпустив один патрон.

К счастью, травма оказалась незначительной, и лечащий врач охарактеризовал ее как «очень маленькую и поверхностную».

Это злоключение с магнитом служит напоминанием о том, что МРТ и огнестрельное оружие не сочетаются - пациентов предупреждают, что все металлические предметы следует оставлять за дверью.