Во время пандемии россияне начали больше тратиться на интернет

Так, средний чек на соответствующие услуги в прошлом году увеличился на 2%, по сравнению с прошлогодним показателем, достигнув 619 рублей. Обусловлено это пандемией коронавирусной инфекции, ввиду которой многие были вынуждены перейти на удаленный режим работы, что привело к нужде к бесперебойному интернет соединению дома.

”Пик активности оплат услуг провайдеров пришелся на весну — сезон начала режима изоляции. Так, например, в минувшем году общее количество платежей за интернет в мобильном банке в марте выросло на 27 процентов, в апреле — на 10 процентов, а в мае — на 7 процентов относительно аналогичных месяцев 2019 года”, — поделилась информацией Елена Петрова, зампред.