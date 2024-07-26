Во время подготовки ко второму старту инженеры ABL Space испортили новую ракету

Опубликовано 26 июля 2024, 07:30
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Во время подготовки ко второму старту инженеры ABL Space испортили новую ракетуНо что случилось, неизвестно
Стало известно, что инженеры американской компании ABL Space Systems «сломали» ракету-носитель RS1, которую готовили ко второму полёту в течение полутора лет.
© ABL Space Systems
Подготовка длилась 18 месяцев, в течение которых было проделано много работы. Первый пуск закончился неудачей в январе 2023 года: во время пуска у носителя отключились сразу все двигатели, из-за чего ракета упала на стартовую площадку и взорвалась.
Как и в прошлый раз, сейчас RS1 должна была стартовать с площадки на острове Кадьяк на Аляске, на которой проходили статические огневые тесты. В результате ракета получила некие «непоправимые» повреждения и не может использоваться для пуска.
Инженерам ABL Space Systems придётся начинать всё сначала.