Во время подготовки ко второму старту инженеры ABL Space испортили новую ракету

Подготовка длилась 18 месяцев, в течение которых было проделано много работы. Первый пуск закончился неудачей в январе 2023 года: во время пуска у носителя отключились сразу все двигатели, из-за чего ракета упала на стартовую площадку и взорвалась.

Как и в прошлый раз, сейчас RS1 должна была стартовать с площадки на острове Кадьяк на Аляске, на которой проходили статические огневые тесты. В результате ракета получила некие «непоправимые» повреждения и не может использоваться для пуска.

Инженерам ABL Space Systems придётся начинать всё сначала.