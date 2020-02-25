Во время тренировочного полета разбился истребитель российского производства МиГ-29К

Инцидент произошел 23 февраля, когда пилот осуществлял обыденный тренировочный полет на палубном истребителе Миг-29К. Однако в процессе полета в летательном аппарате возникли критические проблемы технического характера, в связи с чем пилоту пришлось незамедлительно покинуть его.

Предполагается, что крушение произошло вследствие вспыхнувшего в двигателе пожара. Напомним, что буквально несколько месяцев назад по этой же причине был потерян еще один индийский истребитель Миг-29. Однако точная причина крушения истребителя российского производства, на данный момент, не разглашается.