Во время урока в рюкзаке у московской восьмиклассницы взорвался павербанк

Девочка успела спасти только телефон и отойти от горящего рюкзака, в котором сгорели все остальные вещи. Никто из учеников не пострадал, но очевидцы смогли снять происшествие на видео.

Инцидент прокомментировала директор школы №1570, в которой это произошло, Екатерина Орехова.