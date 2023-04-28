Во время урока в рюкзаке у московской восьмиклассницы взорвался павербанк

21:22, 28 апреля 2023
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Во время урока в рюкзаке у московской восьмиклассницы взорвался павербанкНикто не пострадал
Telegram-канал «Новости Москвы» сообщил, что в одной из московских школ в ходе урока у восьмиклассницы в рюкзаке внезапно воспламенился павербанк.
Девочка успела спасти только телефон и отойти от горящего рюкзака, в котором сгорели все остальные вещи. Никто из учеников не пострадал, но очевидцы смогли снять происшествие на видео.
Инцидент прокомментировала директор школы №1570, в которой это произошло, Екатерина Орехова.
28 апреля во время урока математики в рюкзаке у одной из учениц раздался хлопок и произошло возгорание аккумулятора для мобильных устройств. Педагог незамедлительно взяла огнетушитель и самостоятельно потушила возгорание. Никто из учеников не пострадал, с ребятами всё в порядке. Занятия продолжаются в штатном режиме.
Екатерина Орехова
Директор московской школы №1570