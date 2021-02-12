Во встроенном антивирусе Windows 10 нашли уязвимость 12-летней давности

Речь идёт о «дыре», которую специалисты по кибербезопасности обнаружили ещё в ноябре 2020 года. Она получила название CVE-2021-24092, а её главной особенностью является возможность использования для проведения низкоуровневых атак, пишет BleepingComputer. Причём речь идёт как об использовании физического, так и удалённого доступа к компьютеру потенциальной жертвы.

О наличии проблемы не сообщалось ровно до тех пор, пока Microsoft не выпустила соответствующий патч безопасности антивируса. По мнению специалистов, уязвимость оставалась незамеченной в силу специфики конкретного механизма, необходимого для её активации.