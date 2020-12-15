Во всём мире только американцы платят с iPhone на кассах чаще, чем россияне

В России практически каждый владелец iPhone использует Apple Pay, а это около 20-25 млн устройств, сообщают Ведомости. При этом в общей сложности платёжная система Apple обрабатывает порядка 5% транзакций в общемировом масштабе. Что интересно, на сентябрь 2020 года в мире было зарегистрировано около 507 млн пользователей Apple Pay.

Данные «Альфа-Банка» указывают на то, что около 25% выпущенных карт сразу же привязываются к смартфонным платёжным системам, передаёт The Bell. В свою очередь «МТС Банк» заявлял о том, что Apple Pay ( в октябре — ноябре 2020 года) является самым популярным подобным сервисом с 39% бесконтактных транзакций. Второе место отошло Google Pay с 35% и третье — Samsung Pay (23%).