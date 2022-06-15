Во всём виноват дефицит: в России в три раза выросли цены на некоторые дроны

При этом, по данным Коммерсанта, речь идёт не только потребительских моделях, но также и о тех, которые используются в коммерческих проектах. Всё это привело к тому, что средняя стоимость квадрокоптеров выросла от 30 до 300%.

В три раза подорожали беспилотники из enterprise-сегмента. Это те самые модели, которые необходимы специалистам из нефтегазовой и энергетической отраслей. Также они очень часто используются при проведении поисково-спасательных работ.

Одной из главных причин дефицита называется приостановка поставок дронов в Россию от китайской DJI. Всего на долю одной этой компании приходилось около 90% всего отечественного рынка беспилотных летательных аппаратов.