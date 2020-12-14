Во взломе Минфина США обвинили хакеров из России

По мнению анонимных источников, причастна к атаке группировка APT29 (Cozy Bear), передаёт The Washington Post. Считается, что она уже долгое время работает на российские власти. При этом никакой информации о том, к каким данным был получен доступ, не сообщается. Единственное, что известно точно — делом занимаются специалисты из ФБР.

Газета также отмечает, что та же хакерская группировка уже взламывала системы госдепартамента и Белого дома. Правда, те взломы происходили ещё во времена президентства Барака Обамы.