Вода в пластиковых бутылках оказалась опасной для здоровья

Кулешова привела результаты исследования ученых из Швеций, которые установили, что у людей, которые пьют воду из пластику увеличивается вероятность развития онкологических болезней.

“До десяти раз увеличивается такая вероятность, если попить из бутылки, которая некоторое время простояла на солнце”, — предупредила биохимик. Помимо прочего негативно пластик сказывается и на работе иммунной системы и печени.

Дело в том, что вода из бутылок может быть обессоленной, стало быть в ней нет полезных свойств. Так, если перед расфасовкой жидкость проходит чистку посредством обратного осмоса, то она по составу сопоставима с дистиллированной. Кулешова отметила, что в вода должны быть богат магнием и цинком.