Наука и технологии
Сегодня в 11:27
Вода в пластиковых бутылках оказалась опасной для здоровья
Особенно опасна вода из бутылки, которая стояла на солнце
Агентство “Прайм” взяло интервью у эксперта-биохимика компании "Барьер" Марии Кулешовой, в рамках которого эксперт рассказала про опасность воды в пластиковых бутылках для здоровья.
Кулешова привела результаты исследования ученых из Швеций, которые установили, что у людей, которые пьют воду из пластику увеличивается вероятность развития онкологических болезней.
“До десяти раз увеличивается такая вероятность, если попить из бутылки, которая некоторое время простояла на солнце”, — предупредила биохимик. Помимо прочего негативно пластик сказывается и на работе иммунной системы и печени.
Дело в том, что вода из бутылок может быть обессоленной, стало быть в ней нет полезных свойств. Так, если перед расфасовкой жидкость проходит чистку посредством обратного осмоса, то она по составу сопоставима с дистиллированной. Кулешова отметила, что в вода должны быть богат магнием и цинком.