Вода в пластиковых бутылках в тысячи раз хуже для окружающей среды, чем водопроводная

Так, по подсчётам специалистов, для производства непосредственно пластиковой бутылки требуется в три раза больше воды, чем она может вместить. При этом в целом вода из-под крана в 3,5 тыс раза лучше для окружающей нас среды, чем та, что продаётся в бутылках, сообщает Euronews.

Вместе с тем исследование ISGlobal показало, что если каждый житель Барселоны перейдёт на бутилированную воду, то общая стоимость добычи необходимого сырья составит 70 млн евро и приведет к исчезновению 1,43 видов животных в год.