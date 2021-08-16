Вода в пластиковых бутылках в тысячи раз хуже для окружающей среды, чем водопроводная

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Вода в пластиковых бутылках в тысячи раз хуже для окружающей среды, чем водопроводнаяИ это очень серьёзные цифры
В сети появилась информация о свежем исследовании учёных из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal). Его результаты показали, насколько водопроводная вода оказалась лучше для экологии, чем её бутилированный аналог.
Так, по подсчётам специалистов, для производства непосредственно пластиковой бутылки требуется в три раза больше воды, чем она может вместить. При этом в целом вода из-под крана в 3,5 тыс раза лучше для окружающей нас среды, чем та, что продаётся в бутылках, сообщает Euronews.
Вместе с тем исследование ISGlobal показало, что если каждый житель Барселоны перейдёт на бутилированную воду, то общая стоимость добычи необходимого сырья составит 70 млн евро и приведет к исчезновению 1,43 видов животных в год.