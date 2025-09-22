Vodafone выбрала Ericsson и Nokia для сети в Британии за £2 млрд

Опубликовано 22 сентября 2025, 16:201 мин.
Vodafone выбрала Ericsson и Nokia для сети в Британии за £2 млрдПроект охватит 17 тысяч объектов по стране
VodafoneThree подписала контракт на 2 миллиарда фунтов с компаниями Ericsson и Nokia для расширения своей сети в Великобритании. Это соглашение рассчитано на восемь лет и охватит десятки тысяч объектов по всей стране.
Ericsson получила большую часть заказа. Шведская компания займётся развертыванием радиосети на 10 тысячах площадок и модернизирует ядро сети. Nokia, в свою очередь, обеспечит технологию радиодоступа ещё для 7 тысяч объектов.
Для европейских производителей телеком-оборудования это значительный контракт на фоне замедления рынка. В последние годы операторы в Европе откладывали дорогостоящие проекты по модернизации сетей, поэтому сделка стала важным источником заказов.
VodafoneThree образовалась в результате объединения британского подразделения Vodafone Group и компании Three, принадлежащей CK Hutchison.