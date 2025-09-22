Vodafone выбрала Ericsson и Nokia для сети в Британии за £2 млрд

Ericsson получила большую часть заказа. Шведская компания займётся развертыванием радиосети на 10 тысячах площадок и модернизирует ядро сети. Nokia, в свою очередь, обеспечит технологию радиодоступа ещё для 7 тысяч объектов.

Для европейских производителей телеком-оборудования это значительный контракт на фоне замедления рынка. В последние годы операторы в Европе откладывали дорогостоящие проекты по модернизации сетей, поэтому сделка стала важным источником заказов.

VodafoneThree образовалась в результате объединения британского подразделения Vodafone Group и компании Three, принадлежащей CK Hutchison.