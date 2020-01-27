Водитель ездил со скелетом в автомобиле для обмана правил дорожного движения

Британское издание BBC опубликовало материал, в котором рассказало о достаточно странном случае. Так, в американском штате Аризона был оштрафован водитель. Он на протяжении длительного времени ездил по выделенной линии для автомобилей с большим число пассажиров, использовав для прикрытия искусственный скелет, замаскированный под настоящего человека.