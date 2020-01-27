Наука и технологии
Сегодня 13:09
Водитель ездил со скелетом в автомобиле для обмана правил дорожного движения
Мужчина отделался лишь штрафом
Британское издание BBC опубликовало материал, в котором рассказало о достаточно странном случае. Так, в американском штате Аризона был оштрафован водитель. Он на протяжении длительного времени ездил по выделенной линии для автомобилей с большим число пассажиров, использовав для прикрытия искусственный скелет, замаскированный под настоящего человека.
По данным издания, 62-летний гражданин США надел на скелет шляпу, обмотал вокруг него различные тряпки, после чего привязал к пассажирскому сиденью для большей устойчивости скелета в автомобиле. По итогу мужчина отделался лишь штрафом, размер которого, к сожалению, неизвестна.
В свою очередь полиция уже успела поделиться статистикой, согласно которой каждый год не менее 7 тыс человек получают штрафы в связи с нарушением данного правила — зачастую в качестве пассажиров используются менее экстравагантные предметы, например, манекены.