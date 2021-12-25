Военная авиация каких стран была наиболее активна у границ России в 2021 году

На недавнем расширенном заседании коллегии Министерства обороны России, в которой участвовал и президент Владимир Путин, глава государства отметил, что агрессивное поведение и США, и других стран НАТО уже не ограничивается одной разведкой, а они играют на нервах. У российских границ часто стали появляться американские стратегические разведывательные самолёты RC-135. В один из дней произошло опасное сближение шпиона с гражданским бортом Аirbus A330-300 компании «Аэрофлот» со 142 пассажирами. Об этом Путин будет говорить с Байденом и представителями НАТО с января следующего года.

Кроме разведчиков, на расстояние 20 км от российской границы начали появляться беспилотники RQ-4A Global Hawk и пилотируемые шпионские U2. Также зачастили противолодочный Boeing P-8A Poseidon, самолёты радиотехнической разведки Beechcraft RC-12X Guardrail и RC-135W, наблюдения и боевого управления E-8C Joint STARS. Всего было зафиксировано увеличение таких «визитов» в 14 раз. За один ноябрь текущего года российские военные зафиксировали 30 вылетов американских стратегических бомбардировщиков.

Американские стратегические бомбардировщики даже отрабатывали, пусть учебные, ракетно-бомбовые удары по Крыму, что никак не говорит об их миролюбивости.

Кроме США у границ России стали регулярно бывать самолёты ВКС Франции: Mirage 2000 и Rafale, а также заправщик КС-135. Дежурили у российских границ французский фрегат, истребители Румынии и многоцелевые самолёты Typhoon итальянских ВВС. Частыми гостями стали бомбардировщики Швеции и Великобритании.

Когда появились слухи о вторжении России на Украину, над этой страной возобновились полёты американской авиации, также они затронули акваторию Чёрного моря. «То, что они сейчас делают на территории Украины, или пытаются делать, или планируют делать, — это же не за тысячу километров от нашей национальной границы, это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать», — отметил Владимир Путин, комментируя поведение США.