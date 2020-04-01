Военная подлодка завершила дежурство раньше времени из-за вспышки коронавируса на борту

Согласно имеющимся данным, сразу 15 членов экипажа из 58 ощутили легкое недомогание с сопутствующими ему кашлем и повышенной температурой. Проведенный анализ показал, что 8 из них были заражены коронавирусом либо, на момент теста, уже переболели им. На данный момент подводная лодка находится на этапе возвращения на базу, причем произошло это на две недели раньше изначально запланированного срока.

Напомним, что на момент написания данного материала, в России в общей сложности новым коронавирусом заболело 2 337, при этом только за последние сутки их число увеличилось на 500 человек.