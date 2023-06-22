Наука и технологии
20:18, 22 июня 2023
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Военно-морской флот в срок получит подлодку «Белгород» — носитель ядерных торпед

Сообщил главком ВМФ России

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов на Международном военно-морском салоне в Кронштадте сообщил, что флот в срок получит носитель ядерных торпед — многоцелевую атомную подводную лодку «Белгород».

Эта подлодка является носителем ядерных торпедных аппаратов «Посейдон». «Белгород» спущена на воду в апреле 2019 года на заводе «Севмаш». Торпеда «Посейдон» — беспилотный подводный аппарата, оснащённый ядерной энергоустановкой.

«Как президент и сказал, в этом году примем», — сообщил адмирал Евменов.

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