Военно-морской флот в срок получит подлодку «Белгород» — носитель ядерных торпед

20:18, 22 июня 2023
1 мин.
Военно-морской флот в срок получит подлодку «Белгород» — носитель ядерных торпедСообщил главком ВМФ России
Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов на Международном военно-морском салоне в Кронштадте сообщил, что флот в срок получит носитель ядерных торпед — многоцелевую атомную подводную лодку «Белгород».
Эта подлодка является носителем ядерных торпедных аппаратов «Посейдон». «Белгород» спущена на воду в апреле 2019 года на заводе «Севмаш». Торпеда «Посейдон» — беспилотный подводный аппарата, оснащённый ядерной энергоустановкой.
«Как президент и сказал, в этом году примем», — сообщил адмирал Евменов.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей КадуковТеги:
#Флот,