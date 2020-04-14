Военную базу переоборудуют в гигантский огород в связи с эпидемией коронавируса

Планируется, что уже в самые ближайшие месяцы военная база “лагерь Капинпин” будет сам себя обеспечивать различными продуктами питания, при этом для всего этого будет выделено 2 гектара неиспользуемых земель. Также, судя по всему, солдаты, прошедшие специальную подготовку в качестве фермеров, вместе с волонтерами займутся оказанием помощи на частных фермах вокруг.

Параллельно, на основе некоторого количества частных хозяйств, планируется создать “карантинные лагерные фермы” в округе. Важно отметить, что участие в данном проекте носит добровольческий характер, а дополнительные рабочие руки планируется привлечь из числа военных и военизированных структур. По словам экспертов, подобный подход позволит уже в ближайшие 8−10 месяцев получить порядка 32 тонн сельхозпродукции: мяса, круп, овощей и фруктов. Более половины из них будет отдано малоимущим и нищим, а остальное пойдет на самообеспечение.