Военные беспилотники США научились летать на расстояние до 500 км без навигации

По сообщениям источника, V-BAT соответствует последним требованиям, предъявляемым в американской армии к беспилотникам. Такая машина должна быть независимой от спутниковых систем навигации, способна подниматься в воздух без дополнительного оборудования и в любых условиях. Этот беспилотник способен оставаться в воздухе 8 часов, не имеет системы навигации и может пролететь более 500 км. Отмечается, что машина развивает максимальную скорость в 167 км/ч и может находиться на высоте до 4600 м.

Отличительная особенность V-BAT – лёгкое изменение конфигурации и варьирование полезной нагрузки в зависимости от ситуации и поставленных целей. Также беспилотник оснащён системой машинного обучения.