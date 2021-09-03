Военные беспилотники США научились летать на расстояние до 500 км без навигации

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Военные беспилотники США научились летать на расстояние до 500 км без навигацииЗавершены лётные испытания одного из таких аппаратов
В США показали тактический беспилотник V-BAT – усовершенствованную авиационную систему для оперативных подразделений. Это разработка известной компании Northrop Grumman и Martin UAV. Дрон показали в рамках конкурса на внедрение новых разработок для армии и в качестве завершающего этапа лётных испытаний.
По сообщениям источника, V-BAT соответствует последним требованиям, предъявляемым в американской армии к беспилотникам. Такая машина должна быть независимой от спутниковых систем навигации, способна подниматься в воздух без дополнительного оборудования и в любых условиях. Этот беспилотник способен оставаться в воздухе 8 часов, не имеет системы навигации и может пролететь более 500 км. Отмечается, что машина развивает максимальную скорость в 167 км/ч и может находиться на высоте до 4600 м.
Отличительная особенность V-BAT – лёгкое изменение конфигурации и варьирование полезной нагрузки в зависимости от ситуации и поставленных целей. Также беспилотник оснащён системой машинного обучения.