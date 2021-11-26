Военные дроны стали причиной приостановки авиарейсов в Риге

О появлении дронов диспетчеру сообщил один из пилотов пассажирского лайнера. Диспетчер, следуя инструкции, приостановил полеты в аэропорту и уведомил о происходящем полицию. Таким образом, трем рейсам пришлось задержать посадку в Риге, а четыре не смогли вовремя улететь с воздушной гавани.



По данным радаров, неустановленные летательные аппараты появились в трех километрах от зоны аэропорта. Как позже выяснилось, беспилотники были военными и принадлежали армии Латвии. Однако судя по известной, на данный момент, информации, выяснить их происхождение или, тем более, задержать их пока не удалось.



Агентство гражданской авиации открыло дело об административном правонарушении. Кроме того, проступок может быть квалифицирован и в рамках Уголовного кодекса Латвии, а там преступникам уже грозит лишение свободы.



Дело может быть в том, что недавно под Ригой начались военные учения НАТО, которые продлятся до 4 декабря. В учениях принимает участие Европейское командование альянса.