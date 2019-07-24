Военные эксперты признали “ущербным” единственный российский авианосец

Если рассмотреть изначальные мотивы разработки “Адмирала Кузнецова”, то становится ясным, что Советский Союз рассматривал корабль как оружие при войне одновременно и с блоком НАТО, и с противником на востоке (например, в лице Китая).

”Такого широкого спектра оружия не создавалось даже в США. СССР же объективнее был беднее, чем страны западного мира. Поэтому приходилось экономить и искать перспективные виды военной техники”, — высказал свое мнение Болтенков.

Напомним, что чуть ранее глава “Крыловского государственного научного центра” Павел Филиппов уже заявлял, что создание нового малого авианосца может обойтись России в пять лет разработок и вливания более 200 млрд рублей.