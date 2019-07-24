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Военные эксперты признали “ущербным” единственный российский авианосец

Некоторые из них связали это с бедностью СССР
То и дело в СМИ появляется множество различных публикаций, создающих так называемый “ущербный образ” авианосца “Адмирал Кузнецов”. Военный эксперт Дмитрий Болтенков связывает такую незавидную судьбу единственного российского авианосца с его изначальной стоимостью.

Если рассмотреть изначальные мотивы разработки “Адмирала Кузнецова”, то становится ясным, что Советский Союз рассматривал корабль как оружие при войне одновременно и с блоком НАТО, и с противником на востоке (например, в лице Китая).

”Такого широкого спектра оружия не создавалось даже в США. СССР же объективнее был беднее, чем страны западного мира. Поэтому приходилось экономить и искать перспективные виды военной техники”, — высказал свое мнение Болтенков.

Напомним, что чуть ранее глава “Крыловского государственного научного центра” Павел Филиппов уже заявлял, что создание нового малого авианосца может обойтись России в пять лет разработок и вливания более 200 млрд рублей.

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