Военные эксперты рассказали, кто победит в дуэли между Су-57 и F-35

”Как все мы знаем, огромным преимуществом истребителя пятого поколения является реализация новейших средств обнаружения самолетов противника, средств атаки и уничтожения с помощью передовых систем управления вооружением, авионики. Огромную роль играют ракеты класса “воздух-воздух” большой дальности. В истребителях F-35 и Су-57 используются РЛС с АФАР и инфракрасные системы поиска и слежения. При этом радар Су-57, по некоторым данным, более мощный, а дальность его обнаружения превышает дальность обнаружения у F-35”, - сообщил Чжан Дяньчэн.

По словам автора, у Су-57 есть преимущество по маневренности, а также по эксплуатации вооружений, тогда как в качестве недостатков приводится отсутствие стелс-покрытия, которое позволило бы ему снизить радиолокационную заметность.

Таким образом, российский истребитель Су-57 способен одержать победу в ближнем воздушном бою, однако при боях дальнего расстояния с большей вероятностью лидером окажется F-35.