Военные эксперты США рассказали, почему Украина потерпит поражение в войне с Россией

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Военные эксперты США рассказали, почему Украина потерпит поражение в войне с РоссиейИз-за состояния артиллерии
Журнал Forbes спрогнозировал исход военного конфликта между Россией и Украиной, если бы он состоялся. По мнению авторов журнала, Украина потерпит поражение в силу слабой артиллерии.
Отмечается, что после развала Советского Союза, Украина получила один из самых больших, в том числе артиллерийских, арсеналов. Но к настоящему времени от него практически ничего не осталось.
Автор материала пишет, что официально, на бумаге, Украина имеет армию численностью 145 тысяч человек, состоящую из призывников и добровольцев. Эта артиллерия слабая, но «не неспособна стрелять», что подтверждают списки погибших в Донецкой и Луганской областях.
При этом автор отмечает, что состояние украинской артиллерии позволит провести победоносную войну с повстанцами, но не с российскими войсками.
Источник: Forbes