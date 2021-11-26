Военные эксперты США рассказали, почему Украина потерпит поражение в войне с Россией

Отмечается, что после развала Советского Союза, Украина получила один из самых больших, в том числе артиллерийских, арсеналов. Но к настоящему времени от него практически ничего не осталось.

Автор материала пишет, что официально, на бумаге, Украина имеет армию численностью 145 тысяч человек, состоящую из призывников и добровольцев. Эта артиллерия слабая, но «не неспособна стрелять», что подтверждают списки погибших в Донецкой и Луганской областях.

При этом автор отмечает, что состояние украинской артиллерии позволит провести победоносную войну с повстанцами, но не с российскими войсками.