Наука и технологии
Сегодня 15:10
Военные истребители оснастят ракетами-приманками
При этом основываться новинка будет на уже существующем подобном решении
Онлайн-издание Jane’s 360 опубликовало материал, в котором рассказало о том, что командование авиационных систем Военно-морских сил США приняло решение о старте производства ракет-приманок Miniature Air Launched Decoy — Navy (MALD-N) для оснащения ими военных истребителей.
Планируется, что MALD-N будет основываться на базе ракет ADM-160C MALD-J — именно их сейчас используют Военно-воздушные силы Соединенных Штатов. Суть работы “приманки” заключается в том, что выпущенный снаряд типа MALD представляет из себя ложную цель для оружейных систем противника, вызывая тем самым помехи и мешая правильно работать полетным сигнатурам истребителя.
Согласно имеющимся данным, самые последние версии MALD могут летать на расстояние до 900 км, поднимаясь при этом на высоту до 12 тыс метров. Что касательно скорости полета ракет, то она составляет 0,9 маха.