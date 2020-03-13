Военные истребители оснастят ракетами-приманками

Планируется, что MALD-N будет основываться на базе ракет ADM-160C MALD-J — именно их сейчас используют Военно-воздушные силы Соединенных Штатов. Суть работы “приманки” заключается в том, что выпущенный снаряд типа MALD представляет из себя ложную цель для оружейных систем противника, вызывая тем самым помехи и мешая правильно работать полетным сигнатурам истребителя.

Согласно имеющимся данным, самые последние версии MALD могут летать на расстояние до 900 км, поднимаясь при этом на высоту до 12 тыс метров. Что касательно скорости полета ракет, то она составляет 0,9 маха.