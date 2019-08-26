Военные нашли способ превратить украинские самолёты в российские

К концу года конструкторское бюро «Ильюшин» представит проект модернизированного Ан-124 «Руслан» с российскими комплектующими. Об этом сообщил в интервью «Интерфаксу» глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Как отмечает источник, КБ ведёт разработку глубоко модернизированного сверхтяжёлого военно-транспортного самолета Ан-124-100М с 2017 года по заказу Минпромторга.

Модернизации подвергаются бортовое радиоэлектронное оборудование и общесамолетные системы. Мантуров заявил: «Реализация этих мероприятий позволит уже в ближайшее время считать самолет Ан-124 "российским». Министр отметил, защита технического проекта по модернизированному самолету назначена на четвертый квартал 2019 года.

Ан-124 «Руслан» считается самым крупным и грузоподъёмным самолётом в мире. Он был разработан на Украине в КБ «Антонов».