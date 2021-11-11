Военные обнаружили украинский беспилотник недалеко от российских границ

Сообщается, что украинский беспилотник находился в воздухе на протяжении восьми часов, при этом аппарат «находился не у линии разграничения в Донбассе, не над Николаевом или Мариуполем, а над Черным морем». Вместе с ним там же располагались и самолёты-разведчики стран НАТО.

Стоит отметить, что также о поднятии в воздух украинского военного беспилотника сообщал и Telegram-канал «Военный обозреватель». Тогда речь шла об ударном Bayraktar TB2 турецкого производства.

Напомним, что ранее, 26 октября 2021 года, появились сведения о первом случае, когда украинская армия задействовала Bayraktar в боевых действиях в Донбассе. Согласно имеющимся данным, БПЛА уничтожил гаубицу российского производства.