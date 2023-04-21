Военные США опубликовали видео беспилотника с таинственным серебристым шаром. Пентагон отрицает вмешательство пришельцев

Вскоре были проведены конгрессиональные слушания, посвящённые потенциальным угрозам со стороны НЛО. На них управление Пентагона, изучающее такие инциденты, заявило, что у них всё ещё нет доказательств существования пришельцев.

По словам директора Управления по разрешению аномалий во всех доменах Шона Киркпатрика, только очень малый процент сообщений об НЛО «демонстрируют характеристики, которые можно считать “аномальными”».

Так, большинство неопознанных объектов имеют обычные черты воздушных шаров, беспилотников, мусора, природных явлений или других легко объяснимых источников.

По данным ABC News, Киркпатрик сообщил Конгрессу, что его управление рассматривает более 650 таких инцидентов, зарегистрированных военнослужащими США. Но на данный момент ими не было обнаружено никаких свидетельств внеземной активности.