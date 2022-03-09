Военные США похвалили Илона Маска за спутниковый интернет над Украиной

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Военные США похвалили Илона Маска за спутниковый интернет над УкраинойВо время слушаний в сенате
На слушаниях в комитете сената США по Вооружённым силам глава Космического командования генерал Джеймс Дикинсон рассказал о своих впечатлениях от работы системы спутниковой связи Starlink Илона Маска.
Дикинсон положительно оценил работу Starlink и отметил, чем развитая, разросшаяся архитектура системы может быть полезна для достижения целей.
«То, что мы наблюдаем с Илоном Маском и возможностями Starlink, действительно показывает нам, что мегасозвездие или разросшаяся архитектура могут обеспечить с точки зрения избыточности и возможностей», — заявил глава Космического командования США.
Источник: Lenta.ru