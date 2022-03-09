Военные США похвалили Илона Маска за спутниковый интернет над Украиной

Дикинсон положительно оценил работу Starlink и отметил, чем развитая, разросшаяся архитектура системы может быть полезна для достижения целей.

«То, что мы наблюдаем с Илоном Маском и возможностями Starlink, действительно показывает нам, что мегасозвездие или разросшаяся архитектура могут обеспечить с точки зрения избыточности и возможностей», — заявил глава Космического командования США.