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Военные США заказали дополнительные 78 новейших истребителей F-35
В общей сложности на балансе у американских военных уже 354 истребителя данного типа
Пресс-служба Министерства обороны США рассказало о том, что военное ведомство заказало дополнительные 78 новейших истребителей F-35 Lightning II.
”С корпорацией Lockheed Martin заключено дополнительное соглашение к основному контракту, предусматривающее производство 78 истребителей семейства F-35, в том числе 48 F-35A для Военно-воздушных сил, 14 истребителей с коротким взлетом и посадкой F-35B для Корпуса морской пехоты и 16 палубных истребителей F-35C для Военно-морских сил”, — говорится в официальном сообщении Минобороны Соединенных Штатов.
Стоит отметить, что прямо сейчас на вооружении США уже находится 354 истребителя пятого поколения F-35 всех типов. В общей же сложности, учитывая количество поставленных за рубеж F-35, компания-производитель произвела 500 истребителей.