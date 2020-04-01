Военные США заказали дополнительные 78 новейших истребителей F-35

”С корпорацией Lockheed Martin заключено дополнительное соглашение к основному контракту, предусматривающее производство 78 истребителей семейства F-35, в том числе 48 F-35A для Военно-воздушных сил, 14 истребителей с коротким взлетом и посадкой F-35B для Корпуса морской пехоты и 16 палубных истребителей F-35C для Военно-морских сил”, — говорится в официальном сообщении Минобороны Соединенных Штатов.

Стоит отметить, что прямо сейчас на вооружении США уже находится 354 истребителя пятого поколения F-35 всех типов. В общей же сложности, учитывая количество поставленных за рубеж F-35, компания-производитель произвела 500 истребителей.